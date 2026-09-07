«Дунё гўзали - 2026» танлови ғолиби аниқланди
ASTANA. Kazinform - Доминикан Республикаси вакили Жоэйрри Мола Вьетнамда финали бўлиб ўтган халқаро «Дунё гўзали - 2026» танловининг ғолиби бўлди. Бу мамлакат учун 44 йил ичидаги биринчи ва танлов тарихидаги иккинчи ғалаба бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Финал 5 сентябрда Нячанг шаҳрида бўлиб ўтди. Танловда 111 мамлакат вакиллари бош соврин учун кураш олиб борди.
Испания вакили Элизабет Рейнес биринчи вице-мисс, Малайзия вакили Таанусия Четти эса иккинчи вице-мисс бўлди.
Жоэйрри Молага 24 ёшда. У Ибероамерика университетини «Бошқарув ва бизнес маъмурияти» мутахассислиги бўйича тамомлаган ва ўқитувчи бўлиб ишлайди. Мола адабиёт ва жамиятшунослик фанларидан инглиз тилидан дарс беради.
Шунингдек, у «Voices of Tomorrow» («Келажак овозлари») ижтимоий лойиҳасига асос солган ва унга раҳбарлик қилади. Лойиҳа ижтимоий ҳимояга муҳтож жамоалардаги болалар ва ёшларга инглиз тилини ўрганиш имкониятини яратишда иштирок этади.
Финалга қадар Доминикан Республикаси вакили Шимолий ва Жанубий Америка ҳамда Кариб минтақаси иштирокчилари ўртасидаги Top Model танловида ҳам ғолиб бўлди. Кейин у топ-20, топ-12 ва финалнинг олти нафар иштирокчиси қаторига кирди.
Ғолибага тожни «Дунё гўзали - 2025» танлови ғолиби, Таиланд вакили Опал Сучата Чуангсри топширди.
Доминикан Республикаси учун бу «Дунё гўзали» танловидаги иккинчи ғалаба ҳисобланади. Мамлакат вакили илк бор 1982 йилда ғолиб бўлган — тожни Мариасела Альварес қўлга киритган.
Бу йилги танлов Miss World танловининг 75 йиллигига бағишланди. Вьетнам танловни бу йил илк бор қабул қилди.