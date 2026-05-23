Дунё аҳолиси камайиб бормоқда — немис демографи
ASTANА. Кazinform — Дунёда 8 миллиарддан ортиқ одам бўлса-да, кўплаб мамлакатларда аҳоли сони камайиб бормоқда. Немис демографи Мартин Буйярд дунёда болалар сони ҳозирда камайиб бораётганини айтиб, хавотир билдирди. Бу ҳақда Bild агентлиги хабар берди.
Висбадендаги Федерал демография институтининг тадқиқотлар директори Мартин Буйярд Германияда туғилиш даражаси ҳар бир аёлга 1,5 боладан кам эканлигини ва бу кўрсаткични хавфли деб ҳисоблаганини айтди. Демографияда 1,5 дан паст кўрсаткич хавфли деб ҳисобланади.
Унинг сўзларига кўра, аҳолини барқарор равишда кўпайтириш учун тахминан 2,1 бола керак. Шундагина мамлакатда етарли ёшлар бўлади ва аҳоли қариб қолмайди. Аҳоли сонининг камайиши катта муаммо эмас. Энг муҳими, аҳолининг ёш таркиби.
— Германияда 85 миллион ёки 70 миллион киши яшаши ҳаёт сифатига таъсир қилмайди. Агар ёшлар сони камайиб, нафақага чиқаётганлар кўп бўлса, вазият хавфли бўлади, — дейди у.
Бу инқирознинг хавфи шундаки, у секин ва сезилмас тарзда ривожланади: бугун туғилмаган болаларнинг етишмаслиги фақат 20 йилдан кейин сезилади. Ўша пайтда касб-ҳунар мактабларида ўқувчилар, малакали мутахассислар ва солиқ тўловчилар етишмайди.
— 40 йил олдин муаммо фақат баъзи Европа мамлакатлари ва Японияга тааллуқли эди. Ҳозир у дунёнинг катта қисмини қамраб олади, — дейди Буйярд.
Истисно Африка ва араб мамлакатларидир.
Вазият айниқса Осиёда қийин. Жанубий Кореяда туғилиш даражаси ҳар бир аёлга тахминан 0,8 бола тўғри келади, Гонконгда эса ундан ҳам пастроқ. Африка ва араб мамлакатларида эса бунинг акси.
Буйярднинг сўзларига кўра, кўп одамлар оила қуришни хоҳлашади, лекин улар доимо фарзанд кўришни кейинга суришади.
— Одамлар фарзанд кўришни қанча кечиктирса, орзуларини рўёбга чиқариш эҳтимоли шунча кам бўлади, — дейди демограф.
Эслатиб ўтамиз, Хитой аҳолиси қариб бормоқда: яқин 10 йил ичида 60 ёшдан ошганлар сони 400 миллиондан ошади.