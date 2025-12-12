Дубайдаги жаҳон чемпионатида қайси давлатдан нечта боксчи финалга йўлланма олди
ASTANА. Кazinform – Дубайдаги жаҳон чемпионатида қайси давлатдан нечта боксчи финалга йўлланма олгани маълум бўлди.
Россия терма жамоасидан 12 нафар боксчи жаҳон чемпионатида олтин медаль учун курашади. Ўзбекистондан 6 нафар, Қозоғистондан 4 нафар, Озарбайжон, Беларусь, Қирғизистон ва Тожикистондан эса 1 нафар боксчи ғалаба шоҳсупасининг энг юқори поғонасига кўтарилиш имкониятига эга бўлди.
Миллий терма жамоадан Сакен Бибосинов, Оразбек Асилқулов, Сабиржан Аққалиқов ва Абилаихан Жусипов жаҳон чемпионати финалида рингга чиқадилар.
54 кг. Сакен Бибосинов - Вячеслав Рогозин (Россия)
57 кг. Оразбек Асилқулов - Хусравхон Раҳимов (Тожикистон)
71 кг. Абилаихан Жусипов - Сергей Колденков (Россия)
75 кг. Сабиржан Аққалиқов - Исмоил Муцольгов (Россия).
Финал 13 декабрь куни Қозоғистон вақти билан соат 18:00 да бошланади.
Ушбу мусобақада иштирок этган қозоғистонликлар Темиртас Жусипов (48 кг), Ертуған Зейнуллинов (63,5 кг) бронза медали билан кифояланишди. Шунингдек, қозоғистонлик Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тўлтаев (67 кг), Ерасил Жакпеков (80 кг), Даулет Тўлемисов (86 кг), Нурмагомед Юсупов (92 кг) ва Нурлан Сапарбай (92 кг дан юқори) мусобақани муддатидан олдин якунладилар.
Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) доирасида ўтказилаётган турнирда боксчилар 13 та вазн тоифасида беллашадилар.
Мусобақанинг соврин жамғармаси жуда катта. Хусусан, чемпион 300 000 доллар, кумуш медаль соҳиби 150 000 доллар, бронза медал соҳиби 75 000 доллар ва чорак финалга чиққан боксчи 10 000 доллар олади.
Эслатиб ўтамиз, Рой Жонс Қозоғистон йиллар давомида дунёга буюк боксчиларни тақдим этиб келаётгани ҳақида айтган эди.