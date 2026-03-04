OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:38, 04 Март 2026 | GMT +5

    Дубайдаги АҚШ консуллиги яқинида ёнғин содир бўлди

    ASTANA. Kazinform — Дубайдаги АҚШ консуллиги яқинида содир бўлган ёнғин ўчирилди, ҳеч ким жабрланмаган, деб хабар беради Report.

    Дубайдағы АҚШ консулдығы маңынан өрт шықты
    Фото: Report

    Бу ҳақда аввало Дубай ҳукуматининг матбуот хизмати Х нашрида хабар берилган эди.

    Баёнотга кўра, ёнғин дипломатик ваколатхона яқинидаги учувчисиз учувчи аппаратнинг зарбаси оқибатида юзага келган.

    «Ёнғин муваффақиятли ўчирилди. Ҳеч ким жабрланмаган”, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, 1 март куни Бирлашган Араб Амирликларининг Жебел-Али портидаги искалалардан бирига тушган ракета қолдиқларидан ёнғин чиққан эди. Жабрланганлар йўқ. Шу куни Дубай аэропортига ҳам ҳужум уюштирилган эди.

    Ляззат Сейданова
