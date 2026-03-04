11:38, 04 Март 2026 | GMT +5
Дубайдаги АҚШ консуллиги яқинида ёнғин содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Дубайдаги АҚШ консуллиги яқинида содир бўлган ёнғин ўчирилди, ҳеч ким жабрланмаган, деб хабар беради Report.
Бу ҳақда аввало Дубай ҳукуматининг матбуот хизмати Х нашрида хабар берилган эди.
Баёнотга кўра, ёнғин дипломатик ваколатхона яқинидаги учувчисиз учувчи аппаратнинг зарбаси оқибатида юзага келган.
«Ёнғин муваффақиятли ўчирилди. Ҳеч ким жабрланмаган”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 1 март куни Бирлашган Араб Амирликларининг Жебел-Али портидаги искалалардан бирига тушган ракета қолдиқларидан ёнғин чиққан эди. Жабрланганлар йўқ. Шу куни Дубай аэропортига ҳам ҳужум уюштирилган эди.