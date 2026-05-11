Дубайда озиқ-овқат маҳсулотларида гепатит ва норовирусни аниқлаш учун янги лаборатория очилди
ASTANA. Kazinform - Дубайда озиқ-овқат маҳсулотларида вирусларни аниқлаш учун янги лаборатория ишга туширилди.
Бу - Бирлашган Араб Амирликларида бундай технология билан жиҳозланган биринчи марказ.
Лойиҳа ҳақида BRICS TV хабар берди.
Лаборатория замонавий геном технологиялари асосида ишлайди.
Марказ рақамли полимераза занжири реакция технологиясидан фойдаланади.
Бу усул норовирус, А ва Е гепатит вирусларини юқори аниқликда аниқлаш имконини беради.
Технология мураккаб намуналарни ўрганишда ҳам самарали натижаларни кўрсатади.
Хусусан, сут маҳсулотлари ва денгиз маҳсулотлари, шарбатлар ва янги сабзавотлар текширилади.
Лаборатория суткасига 60 та намунани қайта ишлаши мумкин.
Шошилинч ҳолатларда бу кўрсаткични 100 та намунагача ошириши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, натижаларни тезда олиш озиқ-овқат сифатини тезкор назорат қилиш имконини беради.
Шунингдек, бу ҳақиқий маълумотларга асосланган қарор қабул қилиш жараёнини соддалаштиради.
Дубайнинг марказий лабораторияси мамлакатда озиқ-овқат маҳсулотларини вирусларга текширишнинг бундай усулини жорий этган биринчи лабораториядир.
Расмийларнинг фикрича, ушбу лойиҳа озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлайди ва истеъмолчилар ишончини оширади.
Янги марказ университетлар ва илмий ташкилотлар учун қўшма тадқиқот платформасига айланади.
Келажакда мамлакатда озиқ-овқат вируслари бўйича миллий маълумотлар базасини яратиш режалаштирилган.
Бу санитария назорати тизимини мустаҳкамлаш имконини беради.