OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:35, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Дубайда олтиндан кўча қурилади

    ASTANA. Kazinform – Дубай Медиаофиси олтиндан фойдаланилган ҳолда янги диққатга сазовор маскан қурилиши ҳақида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    ا
    Фото: Dubai Gold District

    Ithra Dubai компанияси олтин, олтин тақинчоқлар ва қимматбаҳо тошлар савдоси учун махсус зона бўлган - Dubai Gold District лойиҳасини расман ишга туширди.

    “Ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши билан биз олтин ва заргарлик саноати тарихида муҳим янги саҳифа очамиз. Бизнинг меросимиз, кўламимиз ва имкониятларимизни бирлаштириб, лойиҳа трейдерлар, инвесторлар, чакана сотувчилар ва жаҳон брендлари учун жаҳон бозорлари ва асосий савдо йўлакларида истеъмолчилар ва ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш учун муҳим ва хилма-хил экотизим яратади”, - деб тушунтирди Ithra Dubai компаниясининг бош директори Иссам Галадари.

    Дубайдаги янги "Олтин уй"нинг асосий хусусияти дунёдаги биринчи олтиндан ясалган кўча - Gold Street бўлади.

     

    Теглар:
    Дубай Қурилиш Олтин Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!