Дубайда олтиндан кўча қурилади
ASTANA. Kazinform – Дубай Медиаофиси олтиндан фойдаланилган ҳолда янги диққатга сазовор маскан қурилиши ҳақида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ithra Dubai компанияси олтин, олтин тақинчоқлар ва қимматбаҳо тошлар савдоси учун махсус зона бўлган - Dubai Gold District лойиҳасини расман ишга туширди.
“Ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши билан биз олтин ва заргарлик саноати тарихида муҳим янги саҳифа очамиз. Бизнинг меросимиз, кўламимиз ва имкониятларимизни бирлаштириб, лойиҳа трейдерлар, инвесторлар, чакана сотувчилар ва жаҳон брендлари учун жаҳон бозорлари ва асосий савдо йўлакларида истеъмолчилар ва ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш учун муҳим ва хилма-хил экотизим яратади”, - деб тушунтирди Ithra Dubai компаниясининг бош директори Иссам Галадари.
Дубайдаги янги "Олтин уй"нинг асосий хусусияти дунёдаги биринчи олтиндан ясалган кўча - Gold Street бўлади.