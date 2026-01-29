Дубайда роботлар қурадиган вилла қурилишига танлов эълон қилинди
АSTANА. Kazinform — Дубай муниципалитети роботлар томонидан қуриладиган дунёдаги илк турар жой вилласини қуриш учун халқаро танлов эълон қилди. Лойиҳа амирликнинг қурилиш соҳасини модернизация қилиш стратегиясининг бир қисми бўлади, деб хабар беради Gulf News.
Сешанба куни эълон қилинган ташаббусни 25 дан ортиқ технология компаниялари ва илмий муассасалардан иборат халқаро консорциум амалга оширмоқда. Лойиҳани Zacua Ventures ва Würth Group назорат қилади. Мақсад — автоматлаштирилган қурилишни экспериментал босқичдан чиқариб, глобал турар жой бозори учун кенг кўламли, аниқ намунага ўтказиш.
Танлов Expo City Дубайдаги 04 ConTech Valley Construction инновация ва тадқиқот марказининг очилиш маросимида эълон қилинди. Янги объект кейинги авлод материаллари ва шаҳар инфратузилмаси учун ечимларни синашга мўлжалланган.
Дубай муниципалитети бош директори Марван Аҳмад бин Ғалита илғор қурилиш технологиялари Дубайнинг самаралироқ, экологик тоза ва барқарор қурилиш марказига айланиш кўзқарашининг асосий элементи эканини айтди. Танлов стартапларга инновациядан аниқ тижоратлаштиришга ўтишга ёрдам беришга қаратилган.
Автоматлаштиришни жорий этиш билан бирга, Дубай муниципалитети ConTech глобал ҳисоботини эълон қилди. Қурилиш технологияларига глобал инвестициялар 2033 йилга бориб 30 миллиард доллардан ошиб кетиши прогноз қилинмоқда. Унинг йиллик ўртача ўсиш суръати 17,5% бўлиб, бу малакали ишчилар танқислиги ва қўшимча ишлаб чиқаришнинг ишончлилигининг ўсишига боғлиқ.
Соҳани ривожлантириш учун Дубай Савдо-саноат палатаси билан ҳамкорликда ConTech ишчи гуруҳини тузди. У тартибга солувчи ва инвестиция режалаштириш масалалари бўйича давлат органлари, ишлаб чиқувчилар ва тадқиқотчилар ўртасида мувофиқлаштирувчи майдон бўлади.
Дубай муниципалитети ва ишлаб чиқувчи Sobha Realty компанияси «70-70» стратегиясини ишга туширди. 2030 йилга бориб қурилиш жараёнларининг 70 фоизи завод асосида бўлади, заводлардаги автоматлаштириш даражаси эса камида 70% га етади.
Эслатиб ўтамиз, Дубайда ҳаво таксиси 2026 йилда ишга туширилади.