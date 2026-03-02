Дубай теннис турнирига келган 40 дан ортиқ киши қайтиб кела олмаяпти
ASTANA. Kazinform — Дубай ATR 500 турнирига келган ўйинчилар, мураббийлар ва бошқа ходимлар билан бирга жами 41 киши Бирлашган Араб Амирликларида қолиб кетган.
Улар орасида ушбу турнир ғолиби, дунёнинг 11-ракеткаси, россиялик Даниил Медведев ва унинг Дубайда ярим финалга чиққан ватандоши Андрей Рублев бор.
Испаниянинг Marsa газетаси хабар беришича, барча спортчиларнинг 3 мартда эрталаб учиб кетишлари кафолатланган. Бироқ, бу фақат мамлакат ҳаво майдони очилган тақдирдагина мумкин бўлади.
Илгари теннис делегацияларига қўшни Саудия Арабистони ва Уммон орқали қуруқлик орқали жўнаб кетиш имконияти таклиф қилинган эди, бироқ улар буни рад этдилар.
Дубай турнирида иштирок этган биринчи қозоғистонлик ўйинчи, дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик ижтимоий тармоқларда тақиқдан олдин учиб чиқиб, АҚШга эсон-омон етиб келганини ёзган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дубай аэропортлари фаолиятини номаълум муддатга тўхтатганлиги ҳақида хабар берилган эди.