OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:38, 02 Март 2026 | GMT +5

    Дубай теннис турнирига келган 40 дан ортиқ киши қайтиб кела олмаяпти

    ASTANA. Kazinform — Дубай ATR 500 турнирига келган ўйинчилар, мураббийлар ва бошқа ходимлар билан бирга жами 41 киши Бирлашган Араб Амирликларида қолиб кетган.

    Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    Улар орасида ушбу турнир ғолиби, дунёнинг 11-ракеткаси, россиялик Даниил Медведев ва унинг Дубайда ярим финалга чиққан ватандоши Андрей Рублев бор.

    Испаниянинг Marsa газетаси хабар беришича, барча спортчиларнинг 3 мартда эрталаб учиб кетишлари кафолатланган. Бироқ, бу фақат мамлакат ҳаво майдони очилган тақдирдагина мумкин бўлади.

    Илгари теннис делегацияларига қўшни Саудия Арабистони ва Уммон орқали қуруқлик орқали жўнаб кетиш имконияти таклиф қилинган эди, бироқ улар буни рад этдилар.

    Дубай турнирида иштирок этган биринчи қозоғистонлик ўйинчи, дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик ижтимоий тармоқларда тақиқдан олдин учиб чиқиб, АҚШга эсон-омон етиб келганини ёзган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дубай аэропортлари фаолиятини номаълум муддатга тўхтатганлиги ҳақида хабар берилган эди.

    Теглар:
    Дубай Теннис Яқин Шарқ Жаҳон янгиликлари Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!