Дубай аҳолиси 4,58 миллиондан ошди
ASTANA. Kazinform — Дубай аҳолиси 2025 йил охирига келиб 4,58 миллионга етди, бу олдинги йилга нисбатан тахминан 332 000 кишига ёки 7,5% га кўп, деб хабар беради Кazinform агентлиги WАМга таяниб.
Аҳолининг ўсиш суръати 7,5% ни ташкил этади, бу Дубай тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир.
Вақтинчалик ишчилар ва сайёҳларни ҳисобга олган ҳолда, амирликдаги ўртача кундузги аҳоли сони 6,392 миллионга етади.
Маълумотлар аҳолини рўйхатга олиш ва реал вақт режимида аҳолининг ўсишини мониторинг қилиш лойиҳаси тасдиқланиши билан бирга эълон қилинди.
Аҳолининг ўсиши Дубайнинг иқтисодий динамизмини акс эттиради. 2025 йилда амирликнинг реал ялпи ички маҳсулоти 5,4% га ошди. Шу даврда Дубай 19,6 миллион халқаро сайёҳни қабул қилди ва унинг аэропортлари тахминан 96 миллион йўловчига хизмат кўрсатди.
Ҳар куни Дубай бошқа амирликлар ва мамлакатлардан кўплаб ишчилар ва меҳмонларни қабул қилади. Энг гавжум соатларда шаҳар аҳолиси сони 6,392 миллион кишига кўтарилади. Бу одамларнинг 1,812 миллиондан ортиғи вақтинча иш, ўқиш, дам олиш ёки харид қилиш учун келади.
Ушбу маълумотлар транспорт ва коммунал инфратузилма, уй-жой, таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш муассасалари ва давлат хизматларини режалаштиришда ҳисобга олинади.
Эслатиб ўтамиз, Япония аҳолиси бир йил ичида деярли бир миллион кишига камайди.