Дронлар ва СИ: Қишки Олимпия ўйинларида қандай юқори технологиялар қўлланилмоқда
MILAN. Kazinform – Замонавий технологиялар Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтаётган XXV Қишки Олимпия ўйинларини юқори савияда ўтказишга ҳисса қўшмоқда.
olympics.com сайти хабар беришича, Olympic Broadcasting Services (OBS) дронлар ва сунъий интеллект асосида ишлайдиган 360 даражали тасвирни қайта намойиш этиш технологиясидан тортиб, кинематографик ва виртуаллаштирилган ишлаб чиқариш усулларидан фойдаланиб, томошабинларга 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинларини энг инновацион ва иммерсив жонли эфирда тақдим этмоқда.
OBS компанияси Милан-Кортина Олимпиадасида очиқ ҳавода ва ёпиқ спорт тадбирларини ёритиш учун жами 25 та дрондан, жумладан, 15 та биринчи шахс кўриш (FPV) дронларидан фойдаланмоқда.
OBS компанияси бош директори Яннис Экзархоснинг айтишича, бу технология томошабинларга спорт мусобақаларини чуқурроқ ҳис қилиш имконини беради. Шунингдек, у спортчилар учун хавфсиз эканлигини таъкидлади.
"Энг муҳими, хавфсизликни таъминлаш ва спортчиларнинг ўзлари бу ғояни қабул қилишлари ва ундан фойдаланишда ўзларини қулай ҳис қилишларига ишонч ҳосил бўлди. Улар жуда хурсанд бўлишди. Биз улар ишлатилган ҳар бир спорт тури учун Халқаро федерациялар билан биргаликда бир қатор синовларни ўтказдик ва дронларни барча спортчиларга таништирдик", - деб тушунтирди Экзархос.
Унинг сўзларига кўра, Милан Қишки Олимпиадасида сунъий интеллект (СИ) технологияси ҳам янада такомиллаштирилган. Пекин Қишки Олимпиадасида биринчи марта қўлланилган 360 даража тасвирни қайта ижро этиш технологияси энди ушбу Қишки Олимпиададаги барча мусобақаларга жорий этилди. Сунъий интеллект технологияси шунингдек, спортчилар ҳақида аниқ маълумотларни, масалан, фигурали учувчиларнинг бўйи, тезлиги ва бурилишлар сонини ва 3D ҳаракатланувчи тасвирларни яратиши мумкин.
Синьхуа ахборот агентлигининг хабар беришича, OBS ҳамкори Alibaba кўмагида ўз ходимлари учун реал вақт режимида тадбирларни таҳлил қилиш платформасини ҳам ишлаб чиқди. Платформа реал вақт режимида ўйинларнинг қисқача мазмунини яратиши ва видео, аудио, шарҳлар ва маълумотлар асосида ҳар бир ўйиннинг асосий лаҳзаларини таъкидлаши мумкин.
Бундан ташқари, ушбу Олимпиадада қозоғистонлик телетомошабинлар Photo-finish технологиясининг аҳамиятини аниқ ҳис қилишди. Ҳамюртимиз Абзал Ажиғалиев 500 метрлик шорт-трек пойгасида италиялик рақиби билан бир вақтда маррага етди. Натижада, Photo-finish технологияси Абзалнинг марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтганини аниқлади.
Эслатиб ўтамиз, XXV қишки Олимпия ўйинлари 6-23 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтмоқда.
Ушбу Қишки Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси сафида 36 спортчи иштирок этмоқда.