Digital Almaty ўз доирасини кенгайтиради ва республика Digital Qazaqstan форумига айланади
ASTANA. Kazinform – 2026 йилда халқаро Digital Almaty платформаси республика Digital Qazaqstan форумига айлантирилади. Бу ҳақда Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу - мамлакат иқтисодиётини рақамли ва сунъий интеллектга айлантириш ҳамда ҳудудларни ривожлантиришга қаратилган миллий платформадир.
Форумнинг янги формати Қозоғистоннинг барқарор рақамли иқтисодиётни қуриш, асосий соҳаларга сунъий интеллектни жорий этиш ва технологик ривожланишда минтақаларнинг ролини кучайтириш бўйича стратегик йўналишини акс эттиради. Digital Qazaqstan мамлакатнинг турли шаҳарларида ўтказиладиган республика форуми сифатида режалаштирилган. У рақамли ечимлар ва AI-технологияларни реал иқтисодиёт секторига, давлат бошқаруви тизимига ва ижтимоий соҳага тўғридан-тўғри жорий этишга йўналтирилади.
Digital Qazaqstan 2026 форумининг асосий мавзуси Industry 5.0 атрофида бўлади. Industry 5.0 концепцияси инсон ва технологиянинг уйғун ҳамкорлигига асосланади. Бу ерда сунъий интеллект, маълумотлар ва робототехника маҳсулдорликни ошириш, барқарор ривожланиш ва инсон салоҳиятини кучайтиришнинг асосий воситалари сифатида кўриб чиқилади.
Форум доирасида давлат органлари вакиллари, бизнес ҳамжамияти, халқаро корпорациялар, инвесторлар, технологик компаниялар, стартаплар ва экспертлар бир жойга тўпланиб, саноатда, давлат бошқарувида ва ҳудудий ривожланишда рақамли ҳамда AI-ечимларни жорий этишнинг амалий сценарийларини муҳокама қилади ва аниқ кейсларни тақдим этади.
“Digital Qazaqstan – сўнгги йилларда мамлакатда тизимли равишда шаклланиб бораётган рақамли экотизимнинг янги босқичидир. Биз алоҳида кейслардан кенг қамровли ва тизимли рақамли трансформацияга ўтмоқдамиз. Бу жараёнда ҳудудлар иқтисодий ва технологик ривожланишнинг тўлақонли драйверига айланади. Форум технологиялар ва сунъий интеллектни иқтисодиёт ҳамда ҳудудий жараёнларга чуқур интеграция қиладиган миллий платформани шакллантиради ва мамлакат учун узоқ муддатли, барқарор натижаларга йўл очади”, — деди Digital Bridge бош директори Дания Ахметова.
Digital Qazaqstan 2026 форуми 2026 йил 27 мартда бўлиб ўтади. Форум илк маротаба Чимкент шаҳрида бўлиб ўтади. Чимкент - юқори саноат ва иқтисодий салоҳиятга эга муҳим минтақавий марказдир. Форумнинг ушбу шаҳарда ўтказилиши реал секторни рақамлаштириш, саноатга сунъий интеллектни жорий этиш ва минтақалараро технологик ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари бўйича мазмунли мулоқот ўтказиш имконини беради.
Форум дастури рақамли ва саноатни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини қамраб олади. У давлат вакиллари ва халқаро экспертлар иштирокидаги ялпи мажлис, саноат панель сессиялари ва давра суҳбатлари, IT-компаниялари ва стартаплари кўргазмаси, технологик танловлар, танловлар ва хакатонларни ўз ичига олади.
Форумнинг алоҳида йўналиши - Digital Qazaqstan Awards миллий мукофотидир. Ушбу мукофот рақамли ва технологик трансформациянинг энг яхши амалиётларини эътироф этишга мўлжалланган. 2026 йилда мукофотлар саноатда сунъий интеллект ечимларини жорий этиш, рақамли давлат хизматларини ривожлантириш, минтақавий рақамли трансформация, ижтимоий аҳамиятга эга технологик лойиҳалар ва истиқболли сунъий интеллект стартаплари номинациялари бўйича топширилади.
Форум ташкилотчилари қаторига Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги, Чимкент шаҳар маъмурияти ва “Астана Хаб” автоном кластер жамғармаси киради. Тадбир ҳомийлик маблағлари ҳисобидан ўтказилади.