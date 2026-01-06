OZ
    09:08, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Делси Родригес Венесуэланинг вақтинча президенти сифатида қасамёд қилди

    ASTANА. Каzinform — Венесуэла вице-президенти Делси Родригес расман президент вазифасини бажаришга киришди, деб хабар беради ТАСС.

    Делси Родригес
    Фото: Anadolu

    Маросим парламентда бўлиб ўтди, у ерда уни спикер Хорхе Родригес қабул қилди.

    — Мен бу ерга Венесуэла Боливар Республикаси конституциявий президенти Николас Мадуро Мороснинг ижрочи вице-президенти сифатида қасамёд қилиш учун келдим. Мен буни ватанимизга қарши ноқонуний ҳарбий тажовуз натижасида Венесуэла халқига етказилган азоб-уқубатлар учун чуқур афсус билан қиляпман, — деди Родригес Telesur телеканалида намойиш этилган маросимда.

    Шуни таъкидлаш жоизки, АҚШ президенти Дональд Трамп Қўшма Штатлар Венесуэладаги "кемалар гиёҳванд моддалар юклаётган" портга зарба берганини эълон қилди.

    Шунингдек, 3 январь куни Дональд Трамп Венесуэла президенти ва унинг рафиқаси ҳибсга олингани ва мамлакатдан эвакуация қилинганини эълон қилди.

    Теглар:
    Қасамёд Венесуэла Жаҳон янгиликлари Лотин Америкаси
