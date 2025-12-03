Dekabr oyida ob-havo qanday boʻladi
ASTANA. Kazinform – Dekabr oyida ob-havo oʻzgaruvchan boʻladi. Aksariyat hududlarda qor yogʻishi va sovuq boʻlishi kutilmoqda. Baʼzi joylarda boʻron, tuman kuzatilishi va yoʻllarda yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin.
Sinoptiklarning prognoziga koʻra, respublikaning aksariyat qismida oʻrtacha oylik havo harorati meʼyor atrofida boʻladi, gʻarbiy hududlarda meʼyordan 1-2°C yuqori, mamlakatning shimoli-sharqida va sharqida esa meʼyordan 1°C past boʻladi.
“Dekabr oyining birinchi oʻn kunligida atmosfera frontlarining oʻtishi tufayli beqaror ob-havo saqlanib qoladi: gʻarbda, shimolda, sharqda va markazda yogʻingarchilik, asosan qor shaklida yogʻadi, mamlakatning janubi-gʻarbida va janubiy yarmida esa qor aralash yomgʻir yogʻadi. Qozogʻistonning sharqiy va janubi-sharqiy togʻoldi hududlarida kuchli qor yogʻadi. Respublika boʻylab boʻron, yoʻllarda yaxvonlik boʻladi va tuman tushadi”, — deb xabar beradi Qazgidromet.
Dekabr oyining boshidagi asosiy kunduzgi havo harorati foni quyidagicha boʻlishi prognoz qilinmoqda:
Mamlakat gʻarbida va Ulitau viloyatida 0, +8°C;
Mamlakatning shimoliy va markaziy hududlarida -3+2°C;
Mamlakatning sharqiy qismida 0, -8°C;
Mamlakatning janubiy yarmida +5+13°C.
Biroq, oʻn kunlikning oxiriga kelib, shimoli-gʻarbiy antitsiklon Arktikadan kelayotgan sovuq havo massalari bilan kuchayadi, bu esa mamlakatning koʻp qismida havo haroratining pasayishiga taʼsir qiladi.
Mamlakatning gʻarbiy qismida kechasi -5-10°C, kunduzi -3-8°C.
Mamlakatning shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarida kechasi -10-18°C, sharqiy qismning ayrim hududlarida kechasi -23°C gacha, kunduzi -5-13°C.
Mamlakat janubi va janubi-sharqida kechasi -5+2°C, kunduzi +3+10°C boʻladi.
“Ikkinchi va uchinchi oʻn kunliklarda tungi harorat foni -15-20°C dan -5-10°C gacha oʻzgarib turadi, kunduzi -3+2°C dan -5-10°C gacha oʻzgaradi, sharqda baʼzi kunlarda kechasi harorat -25-35°C gacha, kunduzi esa -15-20°C gacha tushishi mumkin. Mamlakatning gʻarbiy va janubiy qismida tungi harorat 0, -5°C dan -7-12°C gacha oʻzgarib turadi, kunduzi esa asosan 0, +8°C atrofida boʻladi”, — deyiladi xabarda.