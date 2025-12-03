OZ
    Декабрь ойида об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform – Декабрь ойида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Аксарият ҳудудларда қор ёғиши ва совуқ бўлиши кутилмоқда. Баъзи жойларда бўрон, туман кузатилиши ва йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин.

    Фото: erdaulet_sagindik/Instagram

    Синоптикларнинг прогнозига кўра, республиканинг аксарият қисмида ўртача ойлик ҳаво ҳарорати меъёр атрофида бўлади, ғарбий ҳудудларда меъёрдан 1-2°C юқори, мамлакатнинг шимоли-шарқида ва шарқида эса меъёрдан 1°C паст бўлади.

    “Декабрь ойининг биринчи ўн кунлигида атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли беқарор об-ҳаво сақланиб қолади: ғарбда, шимолда, шарқда ва марказда ёғингарчилик, асосан қор шаклида ёғади, мамлакатнинг жануби-ғарбида ва жанубий ярмида эса қор аралаш ёмғир ёғади. Қозоғистоннинг шарқий ва жануби-шарқий тоғолди ҳудудларида кучли қор ёғади. Республика бўйлаб бўрон, йўлларда яхвонлик бўлади ва туман тушади”, — деб хабар беради Қазгидромет.

    Декабрь ойининг бошидаги асосий кундузги ҳаво ҳарорати фони қуйидагича бўлиши прогноз қилинмоқда:

    Мамлакат ғарбида ва Улитау вилоятида 0, +8°C;

    Мамлакатнинг шимолий ва марказий ҳудудларида -3+2°C;

    Мамлакатнинг шарқий қисмида 0, -8°C;

    Мамлакатнинг жанубий ярмида +5+13°C. 

    Бироқ, ўн кунликнинг охирига келиб, шимоли-ғарбий антициклон Арктикадан келаётган совуқ ҳаво массалари билан кучаяди, бу эса мамлакатнинг кўп қисмида ҳаво ҳароратининг пасайишига таъсир қилади.

    Мамлакатнинг ғарбий қисмида кечаси -5-10°C, кундузи -3-8°C.

    Мамлакатнинг шимолий, шарқий ва марказий ҳудудларида кечаси -10-18°C, шарқий қисмнинг айрим ҳудудларида кечаси -23°C гача, кундузи -5-13°C.

    Мамлакат жануби ва жануби-шарқида кечаси -5+2°C, кундузи +3+10°C бўлади.

    “Иккинчи ва учинчи ўн кунликларда тунги ҳарорат фони -15-20°C дан -5-10°C гача ўзгариб туради, кундузи -3+2°C дан -5-10°C гача ўзгаради, шарқда баъзи кунларда кечаси ҳарорат -25-35°C гача, кундузи эса -15-20°C гача тушиши мумкин. Мамлакатнинг ғарбий ва жанубий қисмида тунги ҳарорат 0, -5°C дан -7-12°C гача ўзгариб туради, кундузи эса асосан 0, +8°C атрофида бўлади”, — дейилади хабарда.

