Декабрь ойида об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – Декабрь ойида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Аксарият ҳудудларда қор ёғиши ва совуқ бўлиши кутилмоқда. Баъзи жойларда бўрон, туман кузатилиши ва йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин.
Синоптикларнинг прогнозига кўра, республиканинг аксарият қисмида ўртача ойлик ҳаво ҳарорати меъёр атрофида бўлади, ғарбий ҳудудларда меъёрдан 1-2°C юқори, мамлакатнинг шимоли-шарқида ва шарқида эса меъёрдан 1°C паст бўлади.
“Декабрь ойининг биринчи ўн кунлигида атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли беқарор об-ҳаво сақланиб қолади: ғарбда, шимолда, шарқда ва марказда ёғингарчилик, асосан қор шаклида ёғади, мамлакатнинг жануби-ғарбида ва жанубий ярмида эса қор аралаш ёмғир ёғади. Қозоғистоннинг шарқий ва жануби-шарқий тоғолди ҳудудларида кучли қор ёғади. Республика бўйлаб бўрон, йўлларда яхвонлик бўлади ва туман тушади”, — деб хабар беради Қазгидромет.
Декабрь ойининг бошидаги асосий кундузги ҳаво ҳарорати фони қуйидагича бўлиши прогноз қилинмоқда:
Мамлакат ғарбида ва Улитау вилоятида 0, +8°C;
Мамлакатнинг шимолий ва марказий ҳудудларида -3+2°C;
Мамлакатнинг шарқий қисмида 0, -8°C;
Мамлакатнинг жанубий ярмида +5+13°C.
Бироқ, ўн кунликнинг охирига келиб, шимоли-ғарбий антициклон Арктикадан келаётган совуқ ҳаво массалари билан кучаяди, бу эса мамлакатнинг кўп қисмида ҳаво ҳароратининг пасайишига таъсир қилади.
Мамлакатнинг ғарбий қисмида кечаси -5-10°C, кундузи -3-8°C.
Мамлакатнинг шимолий, шарқий ва марказий ҳудудларида кечаси -10-18°C, шарқий қисмнинг айрим ҳудудларида кечаси -23°C гача, кундузи -5-13°C.
Мамлакат жануби ва жануби-шарқида кечаси -5+2°C, кундузи +3+10°C бўлади.
“Иккинчи ва учинчи ўн кунликларда тунги ҳарорат фони -15-20°C дан -5-10°C гача ўзгариб туради, кундузи -3+2°C дан -5-10°C гача ўзгаради, шарқда баъзи кунларда кечаси ҳарорат -25-35°C гача, кундузи эса -15-20°C гача тушиши мумкин. Мамлакатнинг ғарбий ва жанубий қисмида тунги ҳарорат 0, -5°C дан -7-12°C гача ўзгариб туради, кундузи эса асосан 0, +8°C атрофида бўлади”, — дейилади хабарда.