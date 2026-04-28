Давлат раҳбарининг ташрифлари натижасида қандай лойиҳалар амалга оширилади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ўтган йили хорижий ташрифлари давомида 141 та тижорат ҳужжати имзоланди. Бугунги кунда ушбу келишувлар доирасида мамлакатда бир қатор йирик лойиҳалар амалга оширила бошланди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
— 2025 йилда Давлат раҳбарининг ташрифлари натижасида умумий қиймати 74,3 миллиард АҚШ долларига тенг 141 та тижорат ҳужжати имзоланди. Ушбу келишувлар мамлакатнинг узоқ муддатли ривожланиш устуворликларига тўлиқ мос келадиган энергетика, рақамли технологиялар, транспорт ва логистика, агросаноат комплекси, соғлиқни сақлаш, таълим ва қурилиш соҳаларини қамраб олади. Ушбу келишувлар доирасида бир қатор йирик ва тизимли лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган, — деди Ташқи ишлар вазирлиги агентликнинг расмий сўровига жавобан.
Масалан, Ташқи ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, ёқилғи-энергетика соҳасида «CNPC» ва «Air Liquide» компаниялари иштирокида бир қатор ишлаб чиқариш ва технологик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Транспорт ва логистика соҳасида «Abu Dhabi Ports Group» билан ҳамкорликда транзит инфратузилмасини ривожлантириш ва халқаро йўлаклар самарадорлигини ошириш бўйича ташаббуслар кўрилди. Агросаноат мажмуасида «Tiryaki Agro» компанияси билан ҳамкорликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашга қаратилган ишлаб чиқариш қувватлари ва йирик агросаноат мажмуаларини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
— Умуман олганда, Қозоғистон барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолмоқда. Халқаро молия ташкилотларининг ҳисоб-китобларига кўра, мамлакатнинг номинал ялпи ички маҳсулоти 300 миллиард АҚШ долларидан ошди ва Қозоғистон дунёнинг энг яхши 50 иқтисодиёти қаторига кирди. Сўнгги йилларда реал иқтисодий ўсиш юқори даражада барқарор ўсиб бормоқда. Бу амалга оширилаётган тизимли ислоҳотлар ва инвестиция сиёсатининг самарадорлигидан далолат беради. Инвестиция салоҳиятини янада ошириш мақсадида Ҳукумат ва Ташқи ишлар вазирлиги комплекс чора-тадбирларни кўрмоқда. Аввало, ҳудудларнинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда юқори сифатли инвестиция лойиҳалари пули шакллантирилмоқда, — дейди вазирликдан.
Ташқи ишлар вазирлиги "мақсадли" тамойилларга асосланган иш доирасида потенциал инвесторларни қидириш ва хорижий институтлар орқали дастлабки музокараларни ташкил этишни таъминлайди. Бу бизга инвесторларнинг ўзига хос эҳтиёжларини қондирадиган тайёр ва рақобатбардош лойиҳаларни таклиф қилиш имконини беради.
— Давлат раҳбарининг топшириғига биноан Евроосиё тараққиёт банки кўмагида Миллий рақамли инвестиция платформаси ишга туширилди. Ушбу тизим инвесторлар ва давлат органлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни тезлаштиради ва барча инвестиция лойиҳалари бўйича шаффофлик ва муддатларга риоя қилинишини реал вақт режимида мониторинг қилиш имконини беради. Платформага Ҳукумат Аппарати, марказий ва маҳаллий ижро этувчи органлар, шунингдек, квази-давлат сектори ташкилотлари киради. Умуман олганда, кўрилаётган чоралар инвестиция фаолиятини тизимли, шаффоф ва натижага йўналтирилган даражага кўтариш, халқаро бизнес билан тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш ва мамлакат иқтисодиётига йирик ва юқори сифатли инвестицияларни жалб қилишга қаратилган, — деди Ташқи ишлар вазирлиги.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон инвестицияларни жалб қилиш бўйича Марказий Осиёда етакчилик қилмоқда.