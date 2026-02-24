Қозоғистон инвестицияларни жалб қилиш бўйича Марказий Осиёда етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Марказий Осиёда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми бўйича етакчилик қилмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикасининг АҚШдаги элчихонаси томонидан The Times of Central Asia газетасида чоп этилган мақолада айтилган.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Савдо ва тараққиёт бўйича конференцияси томонидан тақдим этилган 2025 йилги Жаҳон инвестициялари ҳисоботига кўра, 2024 йилда Қозоғистонга жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми тахминан 151 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларига қараганда анча юқори.
Хусусан, мамлакатимизга инвестициялар ҳажми Туркманистондаги 45 миллиард доллардан ва Ўзбекистондаги 17 миллиард доллардан бир неча баравар ошди. Қозоғистоннинг бу кўрсаткичи Қирғизистон ва Тожикистонга жалб қилинган 4 миллиард долларлик инвестициялардан ҳам анча юқори.
Эслатиб ўтамиз, Президентнинг АҚШга ташрифи доирасида бир қатор муҳим келишувлар имзоланган эди.
Хусусан, «Mars» компанияси Алатау шаҳрида 180 миллион долларлик уй ҳайвонлари учун озуқа заводи қуришни режалаштирган.
Шунингдек, «Air Astana» авиакомпанияси томонидан 2026 йилнинг иккинчи ярмида Boeing 787 Dreamliner самолётларини қабул қилиши режалаштирилган.
Бундан ташқари, «Ashmore Group» ва «Mount Sinai Health System» билан ҳамкорликда янги халқаро клиника қурилади.