11:22, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбарини Садир Жапаров «Ынтымак Ордо» қароргоҳида кутиб олди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун «Ынтымак Ордо» қароргоҳига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарини Қирғизистон Президенти Садир Жапаров кутиб олди.
Эслатиб ўтамиз, Президент КХШТ Кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкекка борди.
КХШТ саммити иштирокчилари суратга тушишди.
Бугун, 27 ноябрь куни Бишкекда Қирғизистон раислигида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги сессияси бўлиб ўтади.