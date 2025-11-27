OZ
    11:22, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбарини Садир Жапаров «Ынтымак Ордо» қароргоҳида кутиб олди

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун «Ынтымак Ордо» қароргоҳига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Жапаров
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарини Қирғизистон Президенти Садир Жапаров кутиб олди.

    «Ынтымак Ордо» қароргоҳи
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент КХШТ Кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкекка борди.

    КХШТ
    Фото: Ақорда

    КХШТ саммити иштирокчилари суратга тушишди.

    КХШТ саммити иштирокчилари
    Фото: Ақорда

    Бугун, 27 ноябрь куни Бишкекда Қирғизистон раислигида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги сессияси бўлиб ўтади.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
