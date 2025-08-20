OZ
    11:34, 20 Август 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Венгрия Президентига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Тамаш Шуйокни Авлиё Иштван куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти телеграммада икки давлат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва қардошлик муносабатларига асосланган муносабатлар жадал ривожланиб бораётганини қайд этган.

    Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар натижасида Қозоғистон ва Венгрия ўртасидаги стратегик шериклик ҳар икки халқ фаровонлиги йўлида янада ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Бу Венгрия Қироллиги ташкил этилганини хотирлаш ва Венгриянинг биринчи қироли Авлиё Иштван I га ҳурмат бажо келтириш учун нишонланадиган байрамдир.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 22 август куни Президент Садир Жапаровнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Қирғизистонга боради.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
