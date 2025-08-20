Давлат раҳбари Венгрия Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Тамаш Шуйокни Авлиё Иштван куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Президенти телеграммада икки давлат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва қардошлик муносабатларига асосланган муносабатлар жадал ривожланиб бораётганини қайд этган.
Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар натижасида Қозоғистон ва Венгрия ўртасидаги стратегик шериклик ҳар икки халқ фаровонлиги йўлида янада ривожланиб боришига ишонч билдирди.
Бу Венгрия Қироллиги ташкил этилганини хотирлаш ва Венгриянинг биринчи қироли Авлиё Иштван I га ҳурмат бажо келтириш учун нишонланадиган байрамдир.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 22 август куни Президент Садир Жапаровнинг таклифига биноан расмий ташриф билан Қирғизистонга боради.