17:40, 05 Август 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовга БМТнинг денгизга чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясига таклиф қилгани учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев мазкур тадбир ушбу тоифадаги мамлакатларнинг аҳволи билан боғлиқ долзарб масалалар юзасидан фикр алмашиш ва аниқ ечимларни ишлаб чиқиш учун муҳим майдон эканлигини таъкидлади.
Учрашувда савдо-иқтисодий, энергетика, транспорт ва транзит соҳаларида шерикликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбарлари Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги стратегик шерикликни ҳар томонлама ривожлантириш тарафдори эканликларини тасдиқладилар.