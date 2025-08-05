OZ
    17:40, 05 Август 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан учрашди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Президенти Сердар Бердимуҳамедовга БМТнинг денгизга чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясига таклиф қилгани учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев мазкур тадбир ушбу тоифадаги мамлакатларнинг аҳволи билан боғлиқ долзарб масалалар юзасидан фикр алмашиш ва аниқ ечимларни ишлаб чиқиш учун муҳим майдон эканлигини таъкидлади.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

     

    Учрашувда савдо-иқтисодий, энергетика, транспорт ва транзит соҳаларида шерикликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

    Давлат раҳбарлари Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги стратегик шерикликни ҳар томонлама ривожлантириш тарафдори эканликларини тасдиқладилар.

    Туркманистон Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Сердар Бердимуҳамедов
