Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик таркибда музокаралар ўтказди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Туркия Президентига эҳтиром кўрсатди.
– Президент жаноби олийлари, азиз биродарим, Қозоғистон пойтахтида Сиз билан учрашганимдан жуда мамнунман. Аввало, таклифимни қабул қилиб, Қозоғистонга давлат ташрифи билан келганингиз учун самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Ташрифингизнинг аҳамияти ўзига хос, жуда юқори, десак муболаға бўлмайди. Чунки бу ҳақиқатан ҳам тарихий воқеадир. Ушбу ташриф мамлакатларимиз ҳамкорлигига катта туртки беришига шубҳа йўқ. Икки мамлакат ўртасида фақат дўстона, биродарлик, абадий шериклик муносабатлари ривожланди. Ўртамизда ҳеч қандай муаммо ёки ҳал қилинмаган масалалар йўқ. Хуш келибсиз! – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари ўтган йили Анқарага расмий ташрифини меҳр билан эслади.
– Анқарада Стратегик ҳамкорлик комиссиясининг бешинчи йиғилишини ўтказдик. Биз жуда муҳим қарорларга эришдик. Бугун Кенгашнинг олтинчи йиғилиши бўлиб ўтади. Кенг кўламли бизнес форуми бўлиб ўтади. Сиз билан бирга Астанага катта делегация келди. Шунинг учун, ташрифингиз муваффақиятли бўлишига умид қиламиз. Шундай қилиб, биз ўзаро ҳамкорлигимизнинг ёрқин келажаги сари катта қадам қўямиз, — деди Қозоғистон Президенти.
Режеп Таййип Эрдоған кўрсатилган ҳурмат учун қардош қозоқ халқига миннатдорчилик билдирди.
— Аввало, қардош қозоқ халқимизнинг Ватанга махсус таклифи учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Сиз бизга ажойиб меҳмондўстлик кўрсатдингиз. Қозоғистон чегарасини кесиб ўтгандан сўнг, менинг делегациямни кузатув самолётларида кутиб олдингиз. Бу бизни айниқса хурсанд қилди. Албатта, биз буни унутмаймиз. Ишонаманки, бугунги ташриф қардош халқлар бирлигини мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшади, — деди Туркия Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Туркия абадий дўстлик ва кенгайтирилган стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни қабул қиладилар.