Давлат раҳбари Tausogar заводига ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform — Пойтахт объектларини кўздан кечириш чоғида Қасим-Жомарт Тоқаев Tausogar заводига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
1-сонли саноат паркида жойлашган корхона қурилиш саноатини замонавий кўтариш машиналари ва механизмлари билан таъминлайди.
Президент мамлакатнинг энг йирик қурилиш компаниялари учун зарур бўлган минорали кранлар ва эскалаторлар ишлаб чиқариш билан танишди.
Ҳозирда Tausogar заводида 44 нафар юқори малакали мутахассис ишлайди. Ишлаб чиқариш корхонаси йилига 200 та лифт, 70 та эскалатор ва 70 та минорали кран ишлаб чиқариши мумкин.
Давлат раҳбари меҳнат жамоаси билан суҳбат чоғида корхонанинг мамлакат инфратузилмасини ривожлантиришга қўшган ҳиссасини таъкидлаб, келажакда унинг рақобатбардошлиги ошишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Астанадаги бир қатор объектларга ташриф буюриши ва шаҳарни ривожлантириш бўйича кенгаш ўтказиши ҳақида ёзган эдик.