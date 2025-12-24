OZ
    11:00, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Астанадаги бир қатор объектларга ташриф буюради ва шаҳарни ривожлантириш бўйича йиғилиш ўтказади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтдаги бир қатор саноат ва ижтимоий объектларга ташриф буюради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Астана, Байтерек, погода
    Фото: акимат Астаны

    “Бугун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтдаги бир қатор саноат ва ижтимоий объектларга ташриф буюради ва Астона шаҳрини ривожлантириш бўйича йиғилиш ўтказади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари “2025 йилда ёш қозоқ ёзувчилари ва шоирлари учун Президентнинг махсус адабий мукофотини бериш тўғрисида”ги Фармонни имзолади.

