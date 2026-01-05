Давлат раҳбари: Солиқ ислоҳоти — навбатдаги "фискал кампания" эмас, солиқ тизимини қайта қуришдир
ASTANА. Кazinform – Янги Солиқ кодексида назоратдан кўра ўзаро шерикликни ўрнатишга урғу берилган. Бу фикрни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев «Turkistan» газетасига берган суҳбатида билдирди.
— Албатта, солиқ ислоҳоти — долзарб масала ва бу борада муҳокамалар бўлиши тушунарли. Бироқ, ваҳима қўзғаш ва мамлакат ичида жамоатчилик норозилигини қўзғатиш тўғри эмас. Бундай ислоҳот кўплаб мамлакатларда амалга оширилмоқда. Масалан, Россияда яқинда қўшилган қиймат солиғи 22 фоизгача оширилди. Бизнинг ислоҳотимиз — навбатдаги "фискал кампания" эмас, балки солиқ тизимини қайта қуришдир. Бизнинг олдимизда турган асосий вазифа — барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш. Ҳукуматга шаффоф ва тушунарли Солиқ кодексини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилган. Бу йил Вазирлар кабинети бу вазифани қанчалик муваффақиятли бажаришини кўрамиз, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, аввалги Ҳукумат қўшилган қиймат солиғини ҳатто 20 фоизгача оширишни таклиф қилган эди. Улар фискал сиёсатда йўл қўйилган хатоларни ҳисобга олган ҳолда, бундай қадам жуда зарурлигини тан олишди. Муҳокама давомида амалдаги Ҳукумат қўшилган қиймат солиғини 20 фоизгача оширишни ҳам таклиф қилди.
— Бироқ, мен Ҳукуматга унинг юқори чегарасини 4 поғонага камайтиришни буюрдим. Янги Солиқ кодекси назоратни эмас, балки ўзаро ҳамкорликни ўрнатишни, яъни бу жараённинг барча иштирокчилари — давлат, бизнес ва фуқаролар — ўз вазифаларини ҳалол бажариши кераклигини таъкидлайди. Бир-бирини тўлдирадиган бундай тизимда солиқларни тўлаш юк сифатида қабул қилинмайди. Охир-оқибат, солиқларни тўлаш замонавий давлат шартномасидир. Агар сиз солиқларни тўласангиз, хизматлар кўрсатилади, инфратузилма қурилади, хавфсиз муҳит яратилади, янги имкониятлар пайдо бўлади. Агар керак бўлса, бу адолат учун юкни қайта тақсимлаш воситаси, ижтимоий заиф қатламларни қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий жиҳатдан "фаол муҳитни" янада ривожлантириш усулидир, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари бутун дунё бўйлаб фискал сиёсатнинг самарадорлиги уни амалга ошириш сифати, аҳолининг солиқ саводхонлиги ва жамоатчиликнинг хабардорлиги билан ўлчанишини таъкидлади.
— Солиқ тўлаш маданияти шундай шаклланади. Агар илгари солиқ тўлаш бурч бўлган бўлса, энди у ватанпарварликнинг ажойиб намунасига айланиб бормоқда. Буни коррупцияга қарши жамиятни яратишнинг тўғридан-тўғри йўли деб аташ мумкин. Ахир, солиқларни ҳалол тўлайдиган фуқаролар, албатта, пуллари фирибгарлар чўнтагига тушиб қолишини истамайдилар, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, бугун «Turkistan» газетасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нашр бош муҳаррири, таниқли шоир ва публицист Бауржан Бабажанул билан катта суҳбати чоп этилди.