Давлат раҳбари Швеция Қироли Карл XVI Густавни миллий байрам билан табриклади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев мактубида мамлакат барқарор ривожланиш, инновациялар ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш соҳаларида улкан ютуқларга эришганини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Шунингдек, Президент юқори даражадаги Қозоғистон-Швеция муносабатлари келажакда икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.
Давлат раҳбари Швеция Қироли Карл XVI Густавга ва дўстона швед халқига омад тилади.