KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Швеция Қироли Карл XVI Густавни миллий байрам билан табриклади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев мактубида мамлакат барқарор ривожланиш, инновациялар ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш соҳаларида улкан ютуқларга эришганини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Глава государства поздравил Короля Швеции с Национальным днем
    Фото: Акорда

    Шунингдек, Президент юқори даражадаги Қозоғистон-Швеция муносабатлари келажакда икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.

    Давлат раҳбари Швеция Қироли Карл XVI Густавга ва дўстона швед халқига омад тилади.

    Табрик Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Швеция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф