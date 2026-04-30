Давлат раҳбари Швеция қироли Карл XVI Густавни 80 ёшга тўлиши билан табриклади
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев телеграммада қирол Карл XVI Густавнинг доно раҳбарлиги остида Швеция Европа ва жаҳон майдонида муҳим ўрин тутаётган давлат мақомини сақлаб келаётганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент икки халқ ўртасидаги дўстона муносабатлар ва ўзаро тушунишни юксак қадрлашини билдирди ва Швеция билан кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев қирол Карл XVI Густавга мамлакат фаровонлиги йўлидаги фаолиятида муваффақиятлар ва дўстона Швеция халқига фаровонлик тилади.
