    Давлат раҳбари Швеция қироли Карл XVI Густавни 80 ёшга тўлиши билан табриклади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев телеграммада қирол Карл XVI Густавнинг доно раҳбарлиги остида Швеция Европа ва жаҳон майдонида муҳим ўрин тутаётган давлат мақомини сақлаб келаётганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Мемлекет басшысы Швеция Королі XVI Карл Густавты 80 жылдық мерейтойымен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Президент икки халқ ўртасидаги дўстона муносабатлар ва ўзаро тушунишни юксак қадрлашини билдирди ва Швеция билан кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев қирол Карл XVI Густавга мамлакат фаровонлиги йўлидаги фаолиятида муваффақиятлар ва дўстона Швеция халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Виллем-Александрни Нидерландиянинг миллий байрами билан табриклаган эди

    Ақорда Табрик Ташқи сиёсат Швеция Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Президенти
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф