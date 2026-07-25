Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Учрашув давомида давлат раҳбарлари икки томонлама кун тартибидаги кенг кўламли масалаларни муҳокама қилишди. Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путинга Омскдаги меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Шунингдек, у ХХII Ҳудудлараро ҳамкорлик форуми доирасидаги бугунги учрашув Қозоғистон — Россия интеграциясининг асосий йўналишлари бўйича кенг қамровли мулоқотни давом эттиришини ва кейинги қадамларни аниқлаштириш имконини беришини таъкидлади.
— Биз жуда йирик савдо шерикларимиз. Ўтган йили савдо ҳажми тахминан 28 миллиард долларни ташкил этди. Бу йилги тенденциямиз ҳам жуда яхши. Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўзаро савдо суръати жорий йилнинг дастлабки беш ойида сезиларли даражада ошди. Россия иқтисодиётимизга сармоя киритаётган мамлакатлар орасида етакчи ҳисобланади. Инвестициялар ҳажми тахминан 30 миллиард долларга етди. Қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли умумий қиймати 53 миллиард долларга тенг 177 та истиқболли саноат лойиҳалари рўйхати тузилди. Улардан 122 таси амалга оширилди. Ҳозирги мураккаб геосиёсий вазиятни ҳисобга олган ҳолда, бу қувонарли ютуқдир, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбари гуманитар соҳадаги ҳамкорлик даражасини юқори баҳолади. Шунингдек, у Россия давлати раҳбарига Омскда Қозоғистон миллий университети филиалини очишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонда биринчи атом электр станциясини биргаликда қуриш лойиҳасининг ҳозирги ҳолати ҳақида фикр билдирди.
— Менга Балқаш кўли яқинидаги иншоот учун майдончани тайёрлаш ишлари якунланаётганини айтишди. Бу лойиҳа нафақат Қозоғистон ҳудудида янги турдаги энергия ишлаб чиқариш билан боғлиқ. Бу, шунингдек, давлатларимиз ва энг муҳими, халқларимиз ва ёш авлод ўртасидаги олтин кўприк бўлади. Чунки Россия ёрдамида биз техник кадрларни, кейин эса ядро саноати каби мураккаб соҳада ишлайдиган маҳаллий қозоғистонлик мутахассисларни тайёрлашни хоҳлаймиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.