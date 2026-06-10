Давлат раҳбари Португалия президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Антониу Жозе Мартинш Сегуру ва унинг ватандошларини ушбу мамлакатнинг миллий байрами - Португалия куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент ушбу муҳим байрам арафасида Португалиянинг 2027-2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайланиши ушбу мамлакатнинг жаҳон тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашдаги муҳим ролига бўлган катта ҳурмат ва юқори халқаро ишончнинг намоён бўлишини таъкидлади.
Давлат раҳбари халқларимиз манфаатлари йўлида кўп қиррали алоқалар мустаҳкамланишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Португалия Президентининг масъулиятли лавозимида тўлиқ муваффақиятлар, халқига эса фаровонлик ва қут-барака тилади