Давлат раҳбари Покистон Бош вазири билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Каzinform — Шаҳбоз Шариф Қасим-Жомарт Тоқаевни Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича республика референдумининг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Покистон Бош вазири давлат бошқаруви тизимини ва институционал барқарорликни янада мустаҳкамлаш ҳамда халқ фаровонлигини оширишга қаратилган ушбу тадбирнинг тарихий аҳамиятини таъкидлади.
Шаҳбоз Шарифнинг сўзларига кўра, умумхалқ овоз бериш натижалари Қозоғистон фуқаролари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларини кенг қўллаб-қувватлашини кўрсатди.
Давлат раҳбари Покистон Бош вазирига табрик ва референдум натижаларига юқори баҳо бергани учун миннатдорчилик билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликнинг ижобий суръатидан мамнун эканликларини билдирди. Шу муносабат билан Президентнинг жорий йил февраль ойида Покистонга давлат ташрифи натижасида эришилган келишувларнинг амалга оширилиши муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари ва Покистон Бош вазири минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Конституцияни қабул қилишга бағишланган тантанали йиғилишда иштирок этди.