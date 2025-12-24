Давлат раҳбари Озарбайжон Президенти Илҳом Алиевни туғилган куни билан табриклади
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Озарбайжон Президенти билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Илҳом Алиевни туғилган куни билан табриклади ва унга қардош озарбайжон халқи манфаатлари йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.
— Қозоғистон Президенти Илҳом Алиев Озарбайжон суверенитети ва давлатчилигини мустаҳкамлашда, шунингдек, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда ва мамлакатининг халқаро майдондаги обрўсини оширишда алоҳида рол ўйнашини таъкидлади. Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Озарбайжон муносабатлари жадал ривожланаётганини таъкидладилар. Улар стратегик шериклик ва иттифоқчилик алоқаларини янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилдилар, — дейилади хабарда.
Суҳбат давомида олий даражада, жумладан, Илҳом Алиевнинг жорий йилнинг 20-21 октябрь кунлари Қозоғистонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни сифатли амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Президентлар шунингдек, минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммасини йўллади.