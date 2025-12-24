Давлат раҳбари New Generation School Astana биносига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Пойтахт иншоотларини кўздан кечириш давомида Давлат раҳбари Нура туманида жойлашган NGS Astana хусусий таълим муассасаси фаолияти билан танишди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
1320 ўқувчига мўлжалланган мактабда табиий фанлар, математика, ижтимоий-гуманитар фанлар бўйича таълим берилади. Математика ва инглиз тили, айниқса, чуқур ўқитилади.
Таълим ишларини ташкил қилиш учун барча зарур шароитлар яратилган.
Ўқувчилар кунига уч маҳал овқатланади. Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун қулай муҳит яратилган.
Қасим-Жомарт Тоқаевга мактаб қурилиши бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари доирасида амалга оширилгани маълум қилинди. Маблағларнинг 40 фоизи “Даму” жамғармасидан кредит сифатида ажратилди.
Президент синфхоналар, кутубхона ва спорт залини кўздан кечирди.
