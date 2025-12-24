OZ
    20:00, 24 Декабрь 2025

    Давлат раҳбари New Generation School Astana биносига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Пойтахт иншоотларини кўздан кечириш давомида Давлат раҳбари Нура туманида жойлашган NGS Astana хусусий таълим муассасаси фаолияти билан танишди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Photo credit: Akorda

    1320 ўқувчига мўлжалланган мактабда табиий фанлар, математика, ижтимоий-гуманитар фанлар бўйича таълим берилади. Математика ва инглиз тили, айниқса, чуқур ўқитилади.

    Фото: Акорда

    Таълим ишларини ташкил қилиш учун барча зарур шароитлар яратилган.

    Фото: Ақорда

    Ўқувчилар кунига уч маҳал овқатланади. Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун қулай муҳит яратилган.

    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга мактаб қурилиши бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари доирасида амалга оширилгани маълум қилинди. Маблағларнинг 40 фоизи “Даму” жамғармасидан кредит сифатида ажратилди.

    Фото: Акорда

    Президент синфхоналар, кутубхона ва спорт залини кўздан кечирди.

    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Tanym кўп функцияли мажмуасига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

