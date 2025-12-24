OZ
    19:25, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
    19:25, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Tanym кўп функцияли мажмуасига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари синф хоналари, хореография зали, коворкинг-маркази, инновацион сунъий интеллект тизимига эга сузиш ҳавзаси, кема моделлаштириш устахонаси, театр студияси ва спорт залига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Ушбу марказ болалар ва ёшларга ўз истеъдодларини ривожлантириш, етакчилик қобилиятларини, илмий фикрлаш ва ижодий салоҳиятларини ошириш имконини беради.

    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Лойиҳа замонавий таълим, технология, маданият ва спортни болалар учун очиқ қилишга қаратилган.

    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Ҳозирда мажмуада 100 дан ортиқ юқори малакали ўқитувчилар ишлайди.

    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев марказ ўқитувчилари ва ўқувчилари билан суҳбатлашиб, болалар ва ёшлар ижодини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади. Шунингдек, у жамоага ишларида муваффақиятлар тилади.

    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Президент елордадағы Tanym көпфункционалды кешенін аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

     

