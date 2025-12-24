Президент Tanym кўп функцияли мажмуасига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари синф хоналари, хореография зали, коворкинг-маркази, инновацион сунъий интеллект тизимига эга сузиш ҳавзаси, кема моделлаштириш устахонаси, театр студияси ва спорт залига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ушбу марказ болалар ва ёшларга ўз истеъдодларини ривожлантириш, етакчилик қобилиятларини, илмий фикрлаш ва ижодий салоҳиятларини ошириш имконини беради.
Лойиҳа замонавий таълим, технология, маданият ва спортни болалар учун очиқ қилишга қаратилган.
Ҳозирда мажмуада 100 дан ортиқ юқори малакали ўқитувчилар ишлайди.
Қасим-Жомарт Тоқаев марказ ўқитувчилари ва ўқувчилари билан суҳбатлашиб, болалар ва ёшлар ижодини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади. Шунингдек, у жамоага ишларида муваффақиятлар тилади.