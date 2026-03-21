OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:10, 21 Март 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Наврўз байрамида иштирок этди

    ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Наврўз байрами ўтказилаётган "Керуен сарай" мажмуасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари эътиборига мамлакатнинг тарихий ва маданий меросини ёритувчи махсус дастур тақдим этилди.

    Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
    Фото: Акорда
    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда
    Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга кулолчилик ва ёғоч усталарининг асарлари, тикувчилик ва заргарлик буюмлари намуналари, чарм буюмлар, шунингдек, ранг-баранг анъаналаримиз ва маънавий хазиналаримизни акс эттирувчи рассомларнинг асарлари намойиш этилди.

    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, Президент миллий спорт ўйинларини томоша қилди.

    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда

    Тадбир давомида қозоқ кураши, оғир атлетика, қўл кураши, ошиқ отиш, арқон тортиш, ёмби отиш, тўққизқумалақ, ланги улоқтириш ва қўчқор кўтариш каби ўйинлар намойиш этилди.

    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
    Фото: Ақорда

     

    Теглар:
    ҚР Президенти Туркистон вилояти Наврўз Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!