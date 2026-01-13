OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:41, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Мудофаа вазири Даурен Қосановни қабул қилди

    ASTANА. Кazinform - Президент — Қозоғистон Республикаси Қуролли Кучлари Олий Бош қўмондони Қасим-Жомарт Тоқаев Мудофаа вазирлигининг 2025 йилдаги фаолияти ҳақидаги ҳисоботни тинглади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Даурен Қосанов:

    • армиянинг жанговар тайёргарлиги ва Қуролли Кучларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳақида ахборот берди;
    • рақамли технологияларни жорий этиш, ҳарбий-ватанпарварлик таълими, шунингдек, мудофаа инфратузилмасини такомиллаштириш чоралари ҳақида ахборот берди;
    • Президентнинг Қуролли Кучларда тартиб ўрнатиш бўйича топшириғини бажариш жараёни ҳақида маълум қилди.

    Олий Бош қўмондон вазирга армиянинг жанговар тайёргарлиги даражасини ошириш, ҳарбий ва ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш бўйича аниқ вазифаларни юклади.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элимановни қабул қилди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Қабул Ақорда ҚР Мудофаа вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!