16:41, 13 Январь 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Мудофаа вазири Даурен Қосановни қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Президент — Қозоғистон Республикаси Қуролли Кучлари Олий Бош қўмондони Қасим-Жомарт Тоқаев Мудофаа вазирлигининг 2025 йилдаги фаолияти ҳақидаги ҳисоботни тинглади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Даурен Қосанов:
- армиянинг жанговар тайёргарлиги ва Қуролли Кучларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳақида ахборот берди;
- рақамли технологияларни жорий этиш, ҳарбий-ватанпарварлик таълими, шунингдек, мудофаа инфратузилмасини такомиллаштириш чоралари ҳақида ахборот берди;
- Президентнинг Қуролли Кучларда тартиб ўрнатиш бўйича топшириғини бажариш жараёни ҳақида маълум қилди.
Олий Бош қўмондон вазирга армиянинг жанговар тайёргарлиги даражасини ошириш, ҳарбий ва ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш бўйича аниқ вазифаларни юклади.
