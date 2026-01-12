Президент Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элимановни қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Президентга агентликнинг 2025 йилдаги фаолиятининг асосий натижалари ва келгуси давр учун вазифалар бўйича ҳисобот тақдим этилди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
1135 та жиноий иш бўйича тергов якунланди ва жабрланувчиларга 141,5 миллиард тенге тўланди. 128 миллиард тенгедан ортиқ маблағни нақдлаштириш билан шуғулланган 15 та жиноий гуруҳ ва 29 та платформа йўқ қилинди.
Гиёҳванд моддалар савдосидан тушган пулларни легаллаштирган ва фирибгарлик йўли билан қўлга киритилган маблағларни легаллаштирган 22 та яширин криптовалюта айирбошлаш хизмати блокланди. Гиёҳванд моддалар савдосидан тушган даромадларни легаллаштиришда иштирок этган 1100 дан ортиқ ноқонуний онлайн криптовалюта айирбошлаш хизмати ва 20 000 та дроп-карталари блокланди.
Молиявий секторда ноқонуний даромадларни легаллаштиришда гумон қилинган 2 минг компания ва 56 минг жисмоний шахс билан бизнес алоқалари тўхтатилди.
53 та инфратузилма лойиҳаларига 264,2 миллиард тенге миқдоридаги бюджет маблағларининг асоссиз сарфланиши, товар-хомашё биржаси раҳбарияти томонидан 2 миллиард тенге миқдорида ноқонуний бонуслар олиш схемаси ва ижтимоий аҳамиятга эга кўмир нархининг спекулятив равишда оширилишининг олди олинди.
Агентлик ходимлари ёқилғи тақчиллигининг олдини олиш мақсадида 102 минг тонна бензинни чет элга ноқонуний олиб чиқишга уринишни фош қилишди.
Аҳолини онлайн казинолардан ҳимоя қилиш чоралари ҳақида ахборот берилди. Хусусан, тўлов хизматларини кўрсатувчи 35 та ташкилот орқали 2,1 триллион тенге миқдоридаги маблағ ноқонуний муомалада бўлганлиги аниқланди.
437 та ер ости бойликларидан фойдаланувчиларга табиий ресурслар бўйича қидирув ишларини олиб бормаган бўлсалар-да, 625 та ер участкасини бериш, шунингдек, 382 минг тоннадан ортиқ ноқонуний қазиб олинган фойдали қазилмаларни қазиб олиш фактлари қайд этилди.
МИТС тизимида кўрсатиладиган хизматлар сони сунъий равишда оширилгани, жумладан, вафот этган шахсларга сохта тиббий ёрдам кўрсатиш, 26 миллиард тенге миқдорида зарар етказилгани аниқланди.
Давлат раҳбари Агентлик фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича бир қатор топшириқлар берди.
