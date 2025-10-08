Давлат раҳбари молия вазири Мади Такиевни қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Президентга республика бюджетининг ижроси ва давлат молиясини рақамлаштиришни рағбатлантириш борасидаги ишлар ҳақида маълумот берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Мади Такиевнинг айтишича, жорий йилда республика бюджетига 21,6 триллион тенге даромад тушган.
Шундан 15,2 триллион тенге солиқ тушумларидир. Бу - ўтган йилга нисбатан 23,4 фоизга кўпдир. Тўққиз ой якунлари бўйича бюджет 101,6 фоизга бажарилиб, унинг ижтимоий йўналтирилганлиги сақланиб қолмоқда.
Солиқ ва божхона маъмуриятчилиги самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари ҳамда Махсус давлат жамғармаси тушумлари тўғрисида маълумот берилди.
“Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонун ижросини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди. Янги ҳужжат процедуралар муддатини қисқартириш, уларнинг шаффофлигини таъминлаш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Айни пайтда ғазначилик ахборот тизимида таҳлил ва назорат жараёнлари тўлиқ автоматлаштирилган.
Давлат молиясини рақамлаштириш доирасида Big Dataни шакллантириш ва тўлдириш, шунингдек, солиқ ва божхона соҳаларида сунъий интеллектни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Давлат аудити натижалари тақдим этилди.
Жорий йилнинг 8 ойида 791 та текширув ўтказилиб, 337,5 миллиард тенге маблағ ноқонуний равишда сарфлангани аниқланди.
Президент давлат молияси барқарорлигини таъминлаш, барча ижтимоий мажбуриятларни бажариш борасида тизимли ишларни давом эттириш зарурлигини таъкидлади.
Шунингдек, рақамлаштиришни янада ривожлантириш ва замонавий назорат механизмларини жорий этиш муҳимлигини таъкидлади.