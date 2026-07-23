KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Миср Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Абдул Фаттоҳ Ас-Сиси ва унинг ватандошларини Миср Араб Республикасининг миллий байрами - Инқилоб куни билан табриклади.

    Қозоғистон ва Миср байроқлари
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Телеграммада Президент мустаҳкам дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган муносабатлар икки халқ манфаати йўлида бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Тоқаев ва Ас-Сиси
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Абдул Фаттоҳ Ас-Сисига масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Миср халқига фаровонлик тилади.

    Миср Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф