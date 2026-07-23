Давлат раҳбари Миср Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Абдул Фаттоҳ Ас-Сиси ва унинг ватандошларини Миср Араб Республикасининг миллий байрами - Инқилоб куни билан табриклади.
Телеграммада Президент мустаҳкам дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган муносабатлар икки халқ манфаати йўлида бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Абдул Фаттоҳ Ас-Сисига масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Миср халқига фаровонлик тилади.