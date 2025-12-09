Давлат раҳбари Миллий банк раиси Тимур Сулейменовни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Президентга иқтисодиёт ва молия тизимининг ҳолати ҳамда жорий йилнинг январь-ноябрь ойларида амалга оширилган пул-кредит сиёсатининг асосий йўналишлари ҳақида ахборот берилди ва 2026 йилга мўлжалланган режа тақдим этилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Тимур Сулейменов бизнес фаоллиги, инфляцияга таъсир қилувчи омиллар ва нархларни барқарорлаштириш бўйича кўрилаётган чоралар ҳақида гапирди.
Унинг сўзларига кўра, Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги 2026-2028 йилларга мўлжалланган макроиқтисодиётни барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини амалга оширишни бошлади.
Миллий банк раиси шунингдек, молия, валюта ва давлат қимматли қоғозлар бозорларидаги вазият, Миллий жамғарма ва Ягона жамғариб бориладиган пенсия фонди активларининг ҳолати, олтин-валюта захиралари ҳақида маълумот берди.
— Йил бошидан бери Миллий жамғарманинг валюта активлари 4,8 миллиард долларга ошди.
— 11 ойлик инвестиция даромади тахминан 8,2 миллиард долларни ёки 13,7 фоизни ташкил этди.
— Ҳисобот даврида олтин-валюта захиралари 16,3 миллиард долларга ёки 36 фоизга ўсиб, 62,1 миллиард долларга етди.
— Ягона жамғариб бориладиган пенсия фондининг пенсия активлари ҳажми жорий йилнинг январь-ноябрь ойларида 2,6 триллион тенгега ёки 11,7 фоизга ўсиб, 25 триллион тенгега етди.
Шунингдек, учрашувда Тимур Сулейменов оммавий рақамлаштириш ва Миллий банкнинг рақамли лойиҳалари борасида ҳисобот берди. Хусусан, Фирибгарликка қарши кураш марказининг иши ва миллий рақамли молиявий инфратузилмаларни технологик жорий этишга эътибор қаратилди.
Миллий банк нархлар барқарорлигини сақлаш ва инфлятсияни ўртача 5 фоизда ушлаб туриш учун барча зарур чораларни кўрмоқда.
Ўз навбатида, Президент Миллий банк фаолияти бўйича бир қатор кўрсатмалар берди, бу инфляцияни пасайтириш, молия бозори ва рақамли трансформация секторининг барқарорлигини таъминлашга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари бир қатор элчиларни тайинлаганини ёзган эдик.