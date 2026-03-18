Давлат раҳбари маҳаллий ишлаб чиқаришнинг ўсиши учун қулай шароитлар яратишни топширди
ASTANА. Кazinform — Президент савдо соҳасининг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги ривожланиш йўналишлари ҳақидаги ҳисоботни тинглади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев:
2025 йил охирига келиб ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 19 фоизи савдо ҳиссасига тўғри келганини маълум қилди.
Қозоғистон иқтисодиётининг энг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган соҳага 1,2 триллион тенге инвестиция қилинди. Товар айланмаси эса 8,9 фоизга ўсиб, 80,3 триллион тенгега етди.
У электрон тижоратнинг ривожланиши ҳақида маълумот берди.
Ўтган йили унинг ҳажми 3,9 триллион тенгени ташкил этди. Бу чакана савдонинг 15 фоизига тенг.
Мамлакатда 10 та логистика марказлари тармоғи шакллантирилди. Астана ва Алматида иккита йирик етказиб бериш марказлари қурилмоқда.
Савдо ва интеграция вазирлиги мамлакатнинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Глобал иқтисодий қийинчиликларга қарамай, хорижий бозорларга экспорт қилинган нохомашё товарлар ва хизматлар ҳажми 41 миллиард долларга етди.
Экспортчиларни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Хусусан, суғуртанинг максимал миқдори 1,2 триллион тенгегача оширилди ва қўллаб-қувватлаш чоралари икки баравар оширилди.
У Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида гапирди.
ЕОИИ ташкил этилганидан бери 70 та савдо тўсиғидан 69 таси бартараф этилди.
Музокаралар натижасида мамлакатнинг бир қатор масалалар бўйича позицияси инобатга олинди. Улар орасида Қозоғистон корхоналарига антидемпинг божларини тўламасдан айрим турдаги товарларни импорт қилиш учун квоталар бериш каби муҳим келишувлар бор.
Президент:
вазирлик олдига замонавий савдо экотизимини шакллантириш, маҳаллий ишлаб чиқаришнинг ўсиши учун қулай шароитлар яратиш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш, экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, шунингдек, мамлакатнинг иқтисодий манфаатларини илгари суриш бўйича бир қатор вазифаларни қўйди.
Эслатиб ўтамиз, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш: маҳаллий маҳсулотларга устуворлик бериш таклиф қилинган эди.