Давлат раҳбари МАГАТЭ бош директори Рафаэль Гроссини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Учрашувда Қозоғистоннинг Халқаро атом энергияси агентлиги билан ҳамкорлиги истиқболлари, шунингдек, ядровий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги глобал кун тартибининг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Президент Қозоғистон МАГАТЭ билан узоқ йиллик ҳамкорликни, шунингдек, Ташкилотнинг Рафаэль Гросси раҳбарлигида ядровий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланишга қўшган ҳиссасини юқори баҳолаётганини таъкидлади.
– Сизнинг 2023 йил апрель ойида Қозоғистонга биринчи ташрифингиз ўзаро муносабатларни ривожлантиришга янги туртки берди. Менимча, ядровий қуролсизланиш ва оммавий қирғин қуролларини тарқатмаслик бўйича позицияларимиз ўхшаш. Бироқ, дунёда ўта мураккаб вазият юзага келмоқда. Бу биздан глобал муаммони ҳал қилиш йўлларини топишда кучларимизни бирлаштиришни талаб қилади, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев МАГАТЭ билан 2036 йилгача ҳамкорликни чуқурлаштириш бўйича йўл харитаси ва ядровий тиббиёт ва фанни ривожлантириш соҳасидаги бир қатор ҳужжатлар имзоланганини олқишлади.
Бош директор Қозоғистоннинг дунёда ядровий хавфсизлик ва тарқатмаслик режимини мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади.
Шунингдек, у Қасим-Жомарт Тоқаевнинг дунё миқёсидаги обрўсини, ядровий хавфсизлик, мулоқот ва кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантиришдаги изчил ролини таъкидлади.
Агентлик раҳбари Қозоғистонни АЭС қуриш бўйича умумхалқ референдуми натижасида атом энергиясини ривожлантириш дастурини амалга ошириш бошланганлиги билан табриклади.
Президент Қозоғистон ядровий хавфсизлик ва давлатлараро ишончни мустаҳкамлашга қаратилган глобал саъй-ҳаракатларга қўшилишга содиқ қолишини таъкидлади.
Шу билан бирга, Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат тегишли халқаро келишувга эришилган тақдирда Эрон ядровий дастури билан боғлиқ масалани ҳал қилишга виждонан ҳисса қўшишга тайёрлигини яна бир бор тасдиқлади.
Рафаэль Гросси, Қозоғистоннинг глобал ядровий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги аҳамияти ва ролини таъкидлаб, мамлакатнинг эзгу ташаббусини қўллаб-қувватлашини билдирди. МАГАТЭ раҳбари Қозоғистонда мумкин бўлган келишувларни амалга ошириш учун сиёсий ваколат, тегишли инфратузилма ва илмий-техник база мавжудлигини таъкидлади.
Президент шунингдек, БМТ Бош котиби лавозимига номзод Рафаэль Гроссига муваффақият тилади.
