    Давлат раҳбари янги тайинланган таълим-маориф вазирини қабул қилди

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменовани қабул қилди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Мемлекет басшысы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады
    Фото: Ақорда

    Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев давлат ва тармоқ дастурлари, миллий лойиҳаларни самарали амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади.

    Давлат раҳбари вазирга таълим сифатини ошириш, соҳадаги долзарб масалаларни тезкорлик билан ҳал этиш, фуқаролар билан фикр-мулоҳазаларини йўлга қўйиш каби қатор аниқ топшириқлар берди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ  Давлат раҳбари янги тайинланган Бош вазир ўринбосари – Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиевни қабул қилган эди.

