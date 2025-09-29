OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:39, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев СИ ва рақамли ривожланиш вазирини қабул қилди

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари янги тайинланган Бош вазир ўринбосари – Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиевни қабул қилди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Касым-Жомарт Токаев принял министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК
    Фото: Акорда

    Учрашувда Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳукуматга миллий рақамли инфратузилмани янада ривожлантириш, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг муҳим тармоқларида сунъий интеллектни жорий этиш, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари учун давлат рақамли хизматлари сифатини оширишни таъминлаш бўйича топшириқ берди.

    Президент сунъий интеллект ва рақамли технологиялар соҳаларида малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратди.

    Давлат раҳбари юқори технологиялар соҳасида халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ва Қозоғистоннинг минтақавий рақамли марказ сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлади.

    Бош вазир ўринбосарига Мурожаатноманинг Қозоғистонни рақамли давлатга айлантириш бўйича устувор мақсадини амалга ошириш вазифаси юклатилди.

    Теглар:
    Қабул Қасим-Жомарт Тоқаев Президент ҚР Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!