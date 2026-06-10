KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Канада Генерал-губернатори Луиза Арбурни табриклади

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Канада Генерал-губернатори Луиза Арбурга табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Токаев поздравил Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с вступлением в должность
    Фото: Акорда

    Тоқаев Канаданинг янги Генерал-губернатори Луиза Арбурни лавозимига расман киришгани муносабати билан табриклаб, унга масъулиятли давлат хизматда муваффақиятлар, Канада халқига эса бахт-саодат ва фаровонлик тилади.

    «Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, Қозоғистон Канада билан кўп қиррали шерикликни мустаҳкамлаш тарафдори бўлиб, икки халқ манфаатлари йўлида яқин ҳамкорлик қилишга тайёр», — дейилади хабарда.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Португалия Президентига табрик телеграммаси юборгани ҳақида хабар берган эдик.

    Халқаро алоқалар Канада Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф