Давлат раҳбари Канада Генерал-губернатори Луиза Арбурни табриклади
ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Канада Генерал-губернатори Луиза Арбурга табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Тоқаев Канаданинг янги Генерал-губернатори Луиза Арбурни лавозимига расман киришгани муносабати билан табриклаб, унга масъулиятли давлат хизматда муваффақиятлар, Канада халқига эса бахт-саодат ва фаровонлик тилади.
«Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, Қозоғистон Канада билан кўп қиррали шерикликни мустаҳкамлаш тарафдори бўлиб, икки халқ манфаатлари йўлида яқин ҳамкорлик қилишга тайёр», — дейилади хабарда.
Аввалроқ Давлат раҳбари Португалия Президентига табрик телеграммаси юборгани ҳақида хабар берган эдик.