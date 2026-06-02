Давлат раҳбари Италия Президентини Республика кунининг 80 йиллиги билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президенти Сержо Маттареллани ва унинг ватандошларини миллий байрам — Республика куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Қозоғистон ва Италия ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган стратегик шерикликнинг алоҳида аҳамиятини таъкидлади ва икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик келажакда ҳам жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Сержо Маттареллага масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Италия халқига энг яхши тилакларни тилади. Бундан ташқари, Давлат раҳбари Италия Вазирлар Кенгаши раиси Гиоргиа Мелони номига ушбу мамлакатнинг миллий байрами муносабати билан табрик телеграммасини ҳам юборди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Кипр Республикаси Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келади.