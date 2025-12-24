“Астана-Технополис” махсус иқтисодий зонасида логистика парки ташкил этилади
ASTANA. Kazinform — Президент Астана шаҳридаги 1-саноат паркида жойлашган бир қатор корхоналар фаолияти билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга винил гипсокартон панелларини ишлаб чиқарадиган “Гипсовинил” заводи ва ёнғин сигнализацияси, видеокамералар ва домофонлар ишлаб чиқарадиган QR Systems маҳсулотлари намойиш этилди.
Шунингдек кўргазмада Астана электротехника заводи, "Арыстан" Астана қувур заводи, қурилиш ва йўл кимёвий моддаларига ихтисослашган ARGP корхонаси фаолияти ҳақида маълумотлар тақдим этилади.
Бундан ташқари, Президентга давлат-хусусий шериклик тамойили асосида ишга тушириладиган 2-сонли саноат паркининг ривожланиш истиқболлари ҳақида маълумот берилди.
Ушбу майдонда умумий қиймати 500 миллиард тенгедан ортиқ бўлган 100 дан ортиқ лойиҳаларни ишга тушириш ва қарийб 8 минг янги иш ўринларини яратиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, логистика инфратузилмасини ривожлантириш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, "Астана-Технополис" махсус иқтисодий зонасида логистика парки ташкил этилади.