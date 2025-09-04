19:15, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпинга телеграмма йўллади
ASTANА. Кazinform — Президент Хитойга расмий ташрифи чоғида Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик ва дўстона муносабатлар учун Президент Си Цзиньпинга миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
– Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой раҳбари билан бўлиб ўтган музокаралар якунларини юқори баҳолади ва икки давлат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш йўлида саъй-ҳаракатларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди, — дейилади хабарда.