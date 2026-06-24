Давлат раҳбари Groupe ADP бош директори Филипп Паскаль билан учрашди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев ва Groupe ADP компанияси бош директори ўртасидаги учрашувда Алмати аэропортини ривожлантиришнинг узоқ муддатли истиқболларига алоҳида эътибор қаратилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент транспорт ва логистика соҳасидаги стратегик устувор йўналишлардан бири авиакомпанияларни ривожлантириш эканлигини таъкидлади.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Groupe ADP компаниясининг Алмати аэропорти инфратузилмасини бошқаришдаги иштироки муваффақиятли ҳамкорликнинг ёрқин намунаси бўлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев компания янги халқаро терминал қуриш каби бир қатор муҳим лойиҳаларни самарали амалга оширганини таъкидлади. Бу инфратузилмани модернизация қилиш ва йўловчилар сонини йилига 14 миллионга ошириш имконини берди.
Филипп Паскаль Алмати аэропортини ривожлантиришнинг узоқ муддатли бош режасининг амалга оширилиши ҳақида маълумот берди. 2050 йилгача инвестиция дастурини амалга ошириш аэропортнинг ўтказиш қобилиятини йилига 55 миллион йўловчига оширишга йўл очади.
Йиғилишда шунингдек, минтақаларда аэропортларни ривожлантириш бўйича янги қўшма лойиҳаларни илгари суриш истиқболлари муҳокама қилинди.
Groupe ADP бош директори давлат авиация инфратузилмасини бошқариш учун оптимал меъёрий-ҳуқуқий асос яратганини таъкидлади.
Давлат раҳбари Брюсселга ташрифи давомида Қозоғистон ҳукумати ва Европа Иттифоқи ўртасида ҳаво транспортининг айрим жиҳатлари бўйича имзоланган келишув соҳани ривожлантиришда муҳим қадам бўлишига ишонч билдирди.
Groupe ADP - аэропорт инфратузилмасини бошқариш соҳасида дунёдаги етакчи компаниялардан биридир. Гуруҳ Парижнинг асосий аэропортларини бошқаради ва TAV Airports каби шўба корхоналари орқали 20 дан ортиқ мамлакатлардаги аэропортларга эгалик қилади.