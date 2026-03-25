    10:10, 25 Март 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Греция Президентига табрик телеграммасини юборди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Греция Президенти Константинос Тасуласга табрик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласни Греция Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади.

    — Қозоғистон ва Греция ўртасидаги дўстлик ва ўзаро ҳамкорликка асосланган муносабатлар мустаҳкам пойдевор ва улкан салоҳиятга эга эканлигини таъкидламоқчиман. Ишонаманки, бизнинг кўп қиррали ҳамкорлигимиз келажакда халқларимиз манфаати йўлида мустаҳкамланиб бораверади, — дейилади телеграммада.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласга ўзининг юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва юнон халқига энг яхши тилакларни тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Эрдоған Тоқаевни апрель ойида бўлиб ўтадиган Дипломатик форумга таклиф қилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
