Давлат раҳбари Греция Президентига табрик телеграммасини юборди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Греция Президенти Константинос Тасуласга табрик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласни Греция Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади.
— Қозоғистон ва Греция ўртасидаги дўстлик ва ўзаро ҳамкорликка асосланган муносабатлар мустаҳкам пойдевор ва улкан салоҳиятга эга эканлигини таъкидламоқчиман. Ишонаманки, бизнинг кўп қиррали ҳамкорлигимиз келажакда халқларимиз манфаати йўлида мустаҳкамланиб бораверади, — дейилади телеграммада.
Қасим-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласга ўзининг юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва юнон халқига энг яхши тилакларни тилади.
