    09:19, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Фаластин Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Маҳмуд Аббос ва унинг ватандошларини Фаластин давлатининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Палестина Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент ўз телеграммасида Қозоғистон Фаластинни араб дунёсидаги муҳим шерикларидан бири деб билишини ва мамлакатни мустаҳкамлайдиган ва ёрқин келажак яратадиган халқаро ташаббусларни доимо қўллаб-қувватлашини ёзди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Маҳмуд Аббосга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Фаластин халқига фаровонлик тилади.

    Ляззат Сейданова
