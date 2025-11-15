09:19, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Фаластин Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Маҳмуд Аббос ва унинг ватандошларини Фаластин давлатининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент ўз телеграммасида Қозоғистон Фаластинни араб дунёсидаги муҳим шерикларидан бири деб билишини ва мамлакатни мустаҳкамлайдиган ва ёрқин келажак яратадиган халқаро ташаббусларни доимо қўллаб-қувватлашини ёзди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Маҳмуд Аббосга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Фаластин халқига фаровонлик тилади.