Давлат раҳбари Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Президент Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосарини қабул қилди. Учрашувда Қозоғистон Президентининг Москвага давлат ташрифи доирасида кўриб чиқиладиган кўп қиррали ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.