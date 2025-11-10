OZ
    12:48, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Мантуров
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун Денис Мантуровни I даражали "Достық" ордени билан тақдирлади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосарини қабул қилди. Учрашувда Қозоғистон Президентининг Москвага давлат ташрифи доирасида кўриб чиқиладиган кўп қиррали ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.

