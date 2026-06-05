Давлат раҳбари Дания Қиролини Конституция куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Фредерик Х ни Дания қироллигининг миллий байрами – Конституция куни билан табриклади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Қозоғистон Президенти ушбу байрамнинг Дания халқи учун демократик қадриятлар, ижтимоий тотувлик ва барқарор ривожланиш рамзи сифатида алоҳида аҳамиятини таъкидлади.
Давлат раҳбари, шунингдек, Қозоғистон-Дания муносабатларини дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳида янада мустаҳкамлашга ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев қирол Фредерик Х га масъулиятли давлат вазифаларида муваффақиятлар, дўстона Дания халқига эса фаровонлик тилади.