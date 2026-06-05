KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Дания Қиролини Конституция куни билан табриклади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Фредерик Х ни Дания қироллигининг миллий байрами – Конституция куни билан табриклади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Президент Дания Корольдігін ұлттық мерекесі — Конституция күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти ушбу байрамнинг Дания халқи учун демократик қадриятлар, ижтимоий тотувлик ва барқарор ривожланиш рамзи сифатида алоҳида аҳамиятини таъкидлади.

    Давлат раҳбари, шунингдек, Қозоғистон-Дания муносабатларини дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳида янада мустаҳкамлашга ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев қирол Фредерик Х га масъулиятли давлат вазифаларида муваффақиятлар, дўстона Дания халқига эса фаровонлик тилади.

    Дания Табрик Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф